Кассовые сборы «Джокера» в России превысили миллиард рублей

Москва, 12 октября. Кассовые сборы фильма американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» превысили миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) за 11 октября.

В России фильм в кинотеатрах посмотрели более 3,5 миллиона зрителей. Наибольшую часть бокс-офиса картина Филлипса собрала в первую неделю проката — 634 миллиона рублей. 11 октября эта сумма превысила миллиард рублей.

Лента рассказывает о становлении одного из героев популярного комикса о приключениях Бэтмена. Если в основной истории он представляется в качестве «плохого парня» — антипода Бэтмена, то в фильме Филлипса зритель может увидеть злодея в качестве героя трагедии. Главную роль в картине исполнил актер Хоакин Феникс, известный по фильму Спайка Джонса «Она».

«Джокер» Филлипса уже награжден «Золотым львом» на Венецианском кинофестивале. Картина была встречена бурными аплодисментами, продолжавшимися несколько минут.

Ранее эксперты рассказали, как эволюционировал образ Джокера в мировом кинематографе. Немногие знают, что впервые этот персонаж появился на экранах в 1966 году. Его образ создал режиссер Лесли Х. Мартинсон, снявший фильм по канонам DC. Главного противника Бэтмена сыграл Сесар Ромеро.