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Кассовые сборы «Джокера» в России превысили миллиард рублей

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Кассовые сборы «Джокера» в России превысили миллиард рублей

Москва, 12 октября. Кассовые сборы фильма американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» превысили миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) за 11 октября.

В России фильм в кинотеатрах посмотрели более 3,5 миллиона зрителей. Наибольшую часть бокс-офиса картина Филлипса собрала в первую неделю проката — 634 миллиона рублей. 11 октября эта сумма превысила миллиард рублей.

Лента рассказывает о становлении одного из героев популярного комикса о приключениях Бэтмена. Если в основной истории он представляется в качестве «плохого парня» — антипода Бэтмена, то в фильме Филлипса зритель может увидеть злодея в качестве героя трагедии. Главную роль в картине исполнил актер Хоакин Феникс, известный по фильму Спайка Джонса «Она».

Кассовые сборы «Джокера» в России превысили миллиард рублей

«Джокер» Филлипса уже награжден «Золотым львом» на Венецианском кинофестивале. Картина была встречена бурными аплодисментами, продолжавшимися несколько минут.

Ранее эксперты рассказали, как эволюционировал образ Джокера в мировом кинематографе. Немногие знают, что впервые этот персонаж появился на экранах в 1966 году. Его образ создал режиссер Лесли Х. Мартинсон, снявший фильм по канонам DC. Главного противника Бэтмена сыграл Сесар Ромеро.

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