Москва, 12 октября. Латвия потеряла свой «экономический, военный и гуманитарный суверенитет» из-за размещения сил США и НАТО на территории государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с внешнеполитическим ведомством Латвии, выступившим против проведения в Москве салюта в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, ранее в МИД Латвии заявили, что празднование этой даты Россией является «недружественным шагом», сообщает «Газета.ру». В министерстве считают, что появление солдат Красной Армии на территории Латвии означало начало «новой оккупации», пишет «ФедералПресс». Также в Риге подчеркнули, что приветствуют разгром фашизма. При этом в МИД Латвии заявляют, что освобождение этой страны, а также Литвы и Эстонии, произошло на 50 лет позже уничтожения немецких нацистов, передает «Царьград».

«Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов», — отреагировала на эти заявления Мария Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ напомнила, что Латвия тратит 2% своего ВВП на размещение в стране сил НАТО.

«Учитывая, что в НАТО Рига не решает ровным счетом ничего, это можно назвать платой за оккупацию», — отметила Захарова.

Кроме того, в беседе с РБК представитель российского министерства напомнила, что во времена Советского Союза в Латвии развивались промышленность и наука, поэтому у республики были все возможности, чтобы стать «самостоятельным государством».

Отметим, что праздничный салют, посвященный 75-летию освобождения столицы Латвии от фашистских захватчиков, состоится 13 октября на Поклонной горе в Москве.