Посольство в ДРК назвало имена россиян, находившихся на борту разбившегося Ан-72

Киншаса, 12 октября. Двое россиян были на борту самолета Ан-72, потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго. Об этом сообщили в посольстве РФ в африканском государстве.

В диппредставительстве назвали имена российских граждан, которые находились в самолете в момент происшествия. Это Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения.

Как уточнили в посольстве со ссылкой на местные власти, специалисты продолжают вести поисково-спасательные работы.

О крушении грузового самолета на востоке ДРК стало известно накануне. По данным управления гражданской авиацией, Ан-72 вылетел из аэропорта Гомы в 13.32 по местному времени (15.32 по московскому) и должен был приземлиться в Киншасе в 16.43 (18.43 по времени Москвы), однако спустя час после вылета самолет пропал с радаров.

Сообщалось, что на борту разбившегося самолета были четыре члена экипажа и четыре пассажира. Обломки обнаружили на востоке страны в провинции Маниема. Самолет обеспечивал перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди.

В минувшую пятницу также стало известно о крушении частного самолета, инцидент произошел во время вылета из аэропорта Уилсона в столице Кении Найроби. Лайнер принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited.