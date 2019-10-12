Зеленский рассказал о разведении сил в Донбассе. Мир за неделю. ФАН-ТВ

«Источник мира» в Сирии «Источник мира» — так по-восточному поэтично Анкара окрестила свою военную операцию на северо-востоке Сирии. Отмашку дал своенравный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Причем, без благословения Дамаска. И название для своей миссии выбрал, видимо, по принципу «хочешь мира — готовься к войне». На словах турецкий лидер намерен навести порядок на границе с соседом и создать гуманитарную зону для беженцев. На деле — расквитаться с курдами и, как заявляется, с террористами запрещенной в России ИГИЛ. Анкара уже нанесла первые сокрушительные авиаудары по северу арабской республики. Такое «благородство с кулаками», похоже, не одобряют ни верные друзья, ни заклятые враги Эрдогана. Соратник Турции по НАТО Трамп назвал спорную инициативу Анкары «плохой идеей», пригрозил за это уничтожением турецкой экономики и от греха подальше спешно вывел американские войска из опасной сирийской зоны. Видимо, не прельщают нынешнего президента сомнительные лавры Буша-старшего с его «Бурей в пустыне» из лихих 90-х. Вот лидер Штатов, выражаясь языком того времени, и «кинул» своих союзников-курдов. Против турецкого вторжения, не сговариваясь, выступили и давние противники: официальный Дамаск и его вооруженная оппозиция — альянс «Демократических сил Сирии». Это как раз те самые курды, которых Эрдоган причислил к террористам. Свою позицию на этот счет уже озвучили в российском МИД: «Наша позиция однозначно исходит из необходимости решать все проблемы этой части Сирийской Арабской республики через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые традиционно на этой территории проживают. Считаем по-прежнему, что это единственный путь, который позволит добиться устойчивой стабилизации обстановки. Мы услышали вчера заявления официальных лиц в Дамаске и представителей курдов о том, что они готовы к такому диалогу. Будем стараться максимально содействовать началу такого предметного разговора и рассчитываем, что он будет поддержан всеми основными внешними игроками», — сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Очевидно, покинутым курдам придется зарыть топор войны и начать диалог с «ненавистным» Башаром Асадом. Получается, Анкара, сама того не ведая, создала условия для сближения противоборствующих сторон. Да и вообще самонадеянно затеяла игру на чужом поле, где и так слишком много несговорчивых игроков. Альянс «Демократические силы Сирии» уже обратился к мировому сообществу (и в частности к ООН) с просьбой ввести на северо-востоке арабской республики бесполетную зону — для защиты местного населения.

«Невероятное оружие» США Ему бы сказки сочинять, а он прозябает в Белом доме: Дональд Трамп, подобно писателям-фантастам, со свойственным ему пафосом поведал миру о доселе невиданном «диве дивном» и «чуде расчудесном». Речь идет о военных разработках Нового Света. Как оказалось, «Дональд-лэнд» создает не просто новую технику, а оружие, в которое, по словам Трампа, «никто не может поверить». Все карты американский лидер раскрывать не стал, но уточнил: речь идет, в том числе, о неких подводных лодках. «Стальных ихтиандров» он, кстати, отдельно одарил своими бурными эпитетами: «субмарины, о подобных которым никто никогда даже не думал». Одним словом, ни в сказке сказать, ни пером описать! Столь грандиозные амбиции Трамп озвучил после переговоров о торговом соглашении с Японией. Хотя, учитывая недавний выход США из ДРСМД, ничем не ограниченные военные разработки Вашингтона сегодня вряд ли кого-то удивят. И все же Трамп понадеялся, что «немыслимое» оружие никогда не придется использовать. Может, Голливуду для съемок пригодится? Что добру пропадать!

Мир в Донбассе откладывается? Долгожданный саммит «нормандской четверки» вновь под угрозой срыва. «Формулу Штайнмайера» Киев наконец-то одобрил, а вот притворить в жизнь то, что написано пером, пока не выходит. Первые же копья сломались при попытке разведения сил в Донбассе. Еще 7 октября украинские войска должны были выйти из села Золотое. Однако подступы к населенному пункту заняли агрессивные пришельцы-боевики полка «Азов». Им решения официального Киева и законно избранного президента — не указ. Ибо живут «верные псы» Порошенко еще по инерции Майдана. «Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост», — заявил Андрей Билецкий, командир полка «Азов». И, похоже, под напором националистов Киев дрогнул. Глава МИД Украины Вадим Пристайко поспешил сообщить, что вооруженные силы Украины не покинут линию разграничения в Золотом и Петровском. Причиной такого решения стало якобы нарушение перемирия. А главное условие для отвода вооружений — семь дней «тишины». Силовики Незалежной обстрел этих районов не прекращают, а, соответственно, и безбожно затягивают начало мирного процесса. На пресс-марафоне в Киеве Владимир Зеленский заявил, что к очередному «майдану» народ подталкивает экс-президент Украины Петр Порошенко. Он же всеми правдами и неправдами пытается сорвать саммит в нормандском формате. «Я не хочу никого обижать, кто был на моем месте раньше, потому что, как бы то ни было, мы должны защищать институт президентства. Но так как мы хотим завершить войну, я думаю, у прошлой власти такого желания, как у нас, такого мощного давления на это, не было», — заявил Владимир Зеленский, президент Украины. Попытка разведения сил и средств в районе Золотого предпринималась еще три года назад. Однако все вернулось на круги своя. Вот и сейчас украинские радикалы из кожи вот лезут, чтобы гражданская война продолжалась. Вовсю вербуют новых лжепатриотов, готовых встать грудью на линии соприкосновения, а значит, на пути к миру в Донбассе.

Стрельба в Германии Осеннее обострение в Германии. 9 октября в городе Галле, на востоке страны, преступники омрачили важный для иудеев религиозный праздник Йом-Киппур (или День искупления). Каратели бросили гранату на территорию еврейского кладбища, открыли огонь у синагоги и в закусочной-кебабной. В результате стрельбы из автомата погибли два человека, еще двое ранены. Очевидцы рассказывают, что один из убийц снимал свои злодеяния на видеокамеру, прикрепленную к каске. То есть пошел по стопам новозеландского стрелка, устроившего в марте этого года кровавую бойню в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии. В своем онлайн-манифесте неонацист обвинил во всех бедах евреев и феминисток, рассуждал о падении рождаемости в западных странах, опасности массового «исхода» из Африки и стран Ближнего Востока. Примечательно, что буквально за два дня до атаки в Галле от страшной новости содрогнулся другой немецкий город — Лимбург. Там сирийский беженец угнал грузовик и протаранил на нем семь машин. Правда, из уст полиции слово «теракт» так и не прозвучало, зато все ведущие СМИ Германии именно так расценили это ЧП. Официальный Берлин старается как можно нейтральнее комментировать весь негатив, связанный с последней волной миграции. Градус возмущения в немецком обществе, связанный с поведением легиона нагрянувших гостей, и без того чрезвычайно высок.