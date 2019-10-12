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Эксперты рассказали, как сохранить психическое здоровье

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Эксперты рассказали, как сохранить психическое здоровье

Уфа, 12 октября. Специалисты республиканского центра медицинской профилактики дали советы, как при помощи бытовых привычек сохранить и укрепить психическое здоровье.

По мнению экспертов, психическое здоровье человека также важно, как и физическое. Специалисты дали несколько лайфхаков, которые помогут оставаться в нормальном состоянии.

Так, одним из главных советов по сохранению психического состояния является режим, эффективное использование времени.

«Это дисциплинирует, развивает организованность и целенаправленность. При этом важно, составляя планы на день, не забыть и про хобби и саморазвитие, — отмечают эксперты.

Специалисты подчеркивают, что важно чередовать фазы труда и отдыха, а также переключать свое внимание на разные виды деятельности. Соблюдая режим, человек может достичь внутренней гармонии и снять психоэмоциональное напряжение.

Также эксперты советуют не пренебрегать сном, отдыхая необходимое для восстановления организма количество времени. Снять напряжение и сохранить психику помогают прогулки на свежем воздухе и общение с природой, так как ходьба и доступ к кислороду за полчаса снижают уровень тревожности.

По мнению специалистов, чтобы не чувствовать негатив, необходимо не зацикливаться на прошлом, а жить в моменте, уделяя время общению с друзьями. Эксперты подчеркивают, что при этом человек должен следить за чистотой своих эмоций и помыслов.

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