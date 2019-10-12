Пресс-секретарь Зеленского в очередной раз оказалась в центре скандала

Киев, 12 октября. Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в очередной раз оказалась в центре скандала, связанного с давлением на журналистов. На этот раз девушка оттолкнула сотрудницу издания «Апостроф» Юлию Забелину.

Журналистка сообщила о произошедшем в социальной сети Facebook. Забелина констатировала, что официального представителя украинского президента «предыдущие истории ничему не научили».

Девушка опубликовала видео, на кадрах которого видно, что Забелина подошла к Зеленскому с вопросом, однако Мендель тут же взяла ее за руку и попыталась отвести от президента. Кроме того, в интервью украинским СМИ журналистка добавила, что затем пресс-секретарь еще раз ее оттолкнула и настоятельно попросила не задавать главе государства никаких вопросов.

«Когда я попросила ее не пинать меня, она ответила: «Кто вас толкает?» (…) У меня был совсем короткий уточняющий вопрос, сам Зеленский отреагировал гораздо спокойнее, чем она», — рассказала журналистка.

Забелина считает, что такое поведение официального представителя президента неприемлемо, а в Европе такой пресс-секретарь уже лишился бы своей должности.

Как напоминает «Царьград», в конце сентября Мендель грубо оттолкнула сотрудника программы «Схемы: коррупция в деталях» Сергея Андрушко, который хотел задать вопрос Зеленскому. Видео инцидента опубликовал американский журналист Кристофер Миллер.

Сама Мендель объяснила, что вовсе не толкала, а «останавливала» репортера, чтобы тот не вторгался в личное пространство Зеленского. Она обратила внимание на то, что украинский лидер сказал «нет», отвечая на вопрос журналиста, однако тот продолжил попытки получить ответ.

Поведение пресс-секретаря возмутило Национальный союз журналистов Украины, который призвал офис президента пересмотреть отношение к работникам СМИ, пишут «Известия».