ФНС предупредила россиян об изменении транспортного налога

Москва, 12 октября. Новые правила расчета транспортного налога начали действовать в России. Об этом автовладельцев предупредила Федеральная налоговая служба (ФНС).

В ведомстве отметили, что уплатить транспортный налог за прошлый год нужно не позднее 2 декабря 2019 года, иначе на задолженность будет начисляться пени. Уведомления были отправлены по почте заказными письмами, а также отразились в личном кабинете на сайте ФНС. Если автовладелец не получил уведомление, он вправе обратиться в любое отделение налоговой инспекции или в МФЦ.

Кроме того, начали действовать новые правила расчета транспортного налога. Теперь для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей применяется единый повышающий коэффициент, составляющий 1,1, пишет Deita.ru. Ранее в зависимости от цены машины и возраста использовались коэффициенты 1,3 и 1,5. В ФНС подчеркнули, что такая мера позволила улучшить положение российских налогоплательщиков.

В системе расчета транспортного налога появились изменения, касающиеся организаций. Теперь перестала действовать федеральная льгота, позволяющая уменьшить налог на грузовики массой свыше 12 тонн на сумму, уплаченную в системе «Платон».

Ранее сообщалось, что министерство финансов РФ планирует ужесточить налоговое законодательство в отношении состоятельных россиян. В Минфине хотят обязать предпринимателей платить налоги, если они провели в России 90 дней за год и имеют в стране собственный дом и бизнес.