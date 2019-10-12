После убийства девятилетней девочки в Саратове проверят пришкольные участки

Саратов, 12 октября. Комиссии по проверке территорий дошкольных и учебных учреждений будут созданы в каждом муниципалитете Саратовской области после убийства девятилетней девочки.

Проверки пройдут в детских садах и школах в течение недели. Помимо специальной комиссии в них примут участие представители правоохранительных служб и общественных советов образовательных учреждений.

Комиссии по проверке территорий школ и детских садов были созданы по распоряжению губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте правительства региона.

Сообщение о пропаже девятилетней Лизы поступило в правоохранительные органы в среду, 9 октября. Ребенок ушел из дома в школу, однако на уроках девочка не появилась, больше информации о ней не поступало. Правоохранители нашли тело несовершеннолетней в гараже в районе Сельхозинститута в ночь на 11 октября. Лиза не дошла до дома несколько метров.

Собеседник Федерального агентства новостей сообщил, что семилетняя девочка погибла от удушения. Стражи правопорядка задержали подозреваемого в убийстве ребенка, мужчина сознался в содеянном. Ранее злоумышленник был судим.

Жители Саратова вышли на улицы города, потребовав отдать убийцу на самосуд. В связи с трагедией общественность вновь подняла вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России.