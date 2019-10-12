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Онищенко оценил рекомендации Роспотребнадзора по снижению рисков возникновения рака

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Онищенко оценил рекомендации Роспотребнадзора по снижению рисков возникновения рака

Людям следует каждый день думать над тем, чтобы вести адекватный образ жизни, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по снижению рисков онкологических заболеваний.

Роспотребнадзор посоветовал россиянам уменьшить потребление красного мяса, а также отказаться от сигарет и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения рака.

«Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой».

Как отмечает ведомство, около 30% всех случаев онкозаболеваний связано с нездоровым питанием, употреблением алкоголя и курением.

Геннадий Онищенко подчеркнул, что это «зауженные рекомендации», они касаются только группы факторов, связанных с пищей.

«Действительно, через пищу и воду мы получаем 70% вредности, но есть еще и другие факторы. Это касается воздуха и продуктов сгорания в нем. Это и одежда в какой-то мере», — заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Онищенко оценил рекомендации Роспотребнадзора по снижению рисков возникновения онкологии

По словам депутата, это большая гамма проблем. Среди них могут выступать даже инфекционные болезни.

«Если человек не привит от гепатита B и заболевает им, то 80% случаев первичного рака печени вызвано им. В определенной мере играет роль генетика. Уже научно установлено, что есть генетическая предрасположенность к раку у тех или иных людей», — сообщил собеседник ФАН.

Рекомендации по снижению рисков онкологии играют определенную роль, но не окончательную, подчеркивает Онищенко.

«Многое зависит от нашей иммунной системы. Нужно понимать, насколько мы высыпаемся, соблюдаем режим отдыха и труда. Кроме того, играет роль психологическое напряжение. Поэтому вызовов много, но они не являются основаниями для паники. Каждый день нужно думать, как вести адекватный образ жизни», — добавил парламентарий.

Ранее ученые нашли связь между возникновением рака и питанием вне дома. По данным специалистов американской некоммерческой организации Silent Spring Institute, фастфуд и готовая еда в упаковках могут способствовать развитию злокачественных опухолей.

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