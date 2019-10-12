Онищенко оценил рекомендации Роспотребнадзора по снижению рисков возникновения рака

Людям следует каждый день думать над тем, чтобы вести адекватный образ жизни, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по снижению рисков онкологических заболеваний.

Роспотребнадзор посоветовал россиянам уменьшить потребление красного мяса, а также отказаться от сигарет и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения рака.

«Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой».

Как отмечает ведомство, около 30% всех случаев онкозаболеваний связано с нездоровым питанием, употреблением алкоголя и курением.

Геннадий Онищенко подчеркнул, что это «зауженные рекомендации», они касаются только группы факторов, связанных с пищей.

«Действительно, через пищу и воду мы получаем 70% вредности, но есть еще и другие факторы. Это касается воздуха и продуктов сгорания в нем. Это и одежда в какой-то мере», — заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам депутата, это большая гамма проблем. Среди них могут выступать даже инфекционные болезни.

«Если человек не привит от гепатита B и заболевает им, то 80% случаев первичного рака печени вызвано им. В определенной мере играет роль генетика. Уже научно установлено, что есть генетическая предрасположенность к раку у тех или иных людей», — сообщил собеседник ФАН.

Рекомендации по снижению рисков онкологии играют определенную роль, но не окончательную, подчеркивает Онищенко.

«Многое зависит от нашей иммунной системы. Нужно понимать, насколько мы высыпаемся, соблюдаем режим отдыха и труда. Кроме того, играет роль психологическое напряжение. Поэтому вызовов много, но они не являются основаниями для паники. Каждый день нужно думать, как вести адекватный образ жизни», — добавил парламентарий.

Ранее ученые нашли связь между возникновением рака и питанием вне дома. По данным специалистов американской некоммерческой организации Silent Spring Institute, фастфуд и готовая еда в упаковках могут способствовать развитию злокачественных опухолей.