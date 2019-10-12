Сирия, 12 октября. Турцию обвинили в причастности к обстрелу военного объекта коалиции США в районе Кобани в Алеппо. Бои за Рас Аль-Айн в Хасаке ведутся одновременно на трех направлениях. ИГ1 заявило об организации взрыва в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, обмениваются ударами с курдами недалеко от Дейр-эз-Зора.

«Сирийская национальная армия»: оказывает поддержку ВС Турции в ходе наступления на севере САР.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за организацию взрыва в Даръа накануне.

Курды: открыли огонь по городу Джараблус в провинции Алеппо.

Международная коалиция: подверглась обстрелу в районе города Кобани на северо-востоке Алеппо.

ВС Турции: отрицают свою причастность к ударам по позициям международного альянса в Алеппо; продолжают вести бои за город Рас Аль-Айн на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Стало известно о том, что сегодня ночью состоялся обстрел высоты Тель-Маштанур вблизи города Кобани на северо-востоке Алеппо. Поступали противоречивые данные о том, что под огнем вооруженных сил Турции оказался один из опорных пунктов международной коалиции, на котором базировались бойцы спецназа США и Франции. Более того, сообщалось о гибели американского солдата. Тем не менее СМИ, подконтрольные западному альянсу, данную информацию не подтвердили, передавал Telegram-канал (NovostiDamask). Позднее агентство новостей Al Arabiya заявляло о том, что с военного объекта вылетел вертолет, который, как предполагается, эвакуировал двух раненых французских солдат. Турция возложила вину за случившееся на курдов, которые якобы намеренно создают хаос. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, Анкара координирует все свои действия в САР с силами коалиции, ввиду чего удары по местам базирования альянса исключены.

Между тем «Демократические силы Сирии»**** (SDF) приступили к обстрелу окрестностей города Джараблус, расположенного западнее Кобани, из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает интернет-портал Step News Agency. Информация о последствиях атаки пока уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вновь поступают неподтвержденные сообщения о столкновениях между курдами и ополченческими отрядами, выступающими на стороне Сирийской арабской армии (САА). Как передает на своей странице в Twitter военный источник (RadioAlKul), стороны обменивались ударами в районе населенного пункта Табия Джазира к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. В то же время оппозиционный Twitter-канал (Step_Agency) заявляет о перестрелках недалеко от города Хаджин. Тем не менее пока данная информация пока нуждается в проверке. Напомним, накануне также сообщалось об авиаударах ВВС международного альянса недалеко от населенного пункта Ас-Сальхия, однако эти данные не получили официального подтверждения.

Провинция Даръа

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Алексей Бакин подтвердил сообщения о взрыве СВУ на маршруте следования сотрудников военной полиции РФ накануне. Стало известно, что никто из российских военнослужащих не пострадал в результате случившегося. Напомним, бомба детонировала на участке шоссе Анхиль — Джасим севернее административного центра провинции. При этом, как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), ответственность за установку СВУ взяли на себя террористы подконтрольных «Исламскому государству» бандформирований. Напомним, предполагается, что в провинции могут до сих пор скрываться члены группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», бежавшие в пустынные районы во время зачистки территорий региона летом прошлого года.

Провинция Хасака

Новостной портал Baladi-News сообщает о том, что турецкие войска, поддерживаемые исламистами вооруженной оппозиции, которые действуют в составе «Сирийской национальной армии», продолжают развивать наступление на севере САР. Вокруг города Рас Аль-Айн бои разворачиваются одновременно на трех направлениях. В то же время артиллерия ВС Турции ведет огонь по расположениям «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от населенного пункта Аль-Маликия, передает Twitter-канал (TruTawar).

Между тем военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) опубликовал видеозапись побега членов семей террористов «Исламского государства» из тюрьмы «Джаркин», находящейся поблизости от города Камышлы. Напомним, ранее сообщалось, что пяти боевикам удалось бежать во время обстрела турецких военных. Однако на видео запечатлен выход по меньшей мере 15 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.