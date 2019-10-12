Мать убийцы саратовской школьницы состоит на учете в психдиспансере, сообщили соседи

Мать Михаила Т., убийцы девятилетней школьницы Лизы из Саратова, состоит на учете в психдиспансере. Женщина страдает неизлечимым психическим заболеванием. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала соседка семьи Наталья Яковлевна.

«Мать у него странная. Она инвалид по психической части. Ходит, сама с собой разговаривает. Ни с кем не общается», — отметила женщина.

Самого Михаила Т., убийцу девочки, Наталья Яковлевна знает давно.

«В 2003 году я подрабатывала на турбазе. Он там работал поваром. Нормальный парень. Ничего необычного тогда за ним не замечала», — сказала она.

Наталья Яковлевна не исключает, что впоследствии у Михаила также могло появиться психическое расстройство аналогично тому, как это произошло с его матерью.

«Они здесь вдвоем с матерью живут. Может, ему от нее генетически передалось какое-то психическое заболевание. Она же даже пенсию получает по инвалидности из-за того, что она психбольная. А у них нет родных. Я подозреваю, что у него тоже пошел сдвиг», — поделилась размышлениями женщина.

В частности, на неадекватное психическое состояние мужчины указывает его поведение.

«Давайте рассуждать: зачем здоровый молодой мужик пошел в какой-то заброшенный гараж, рыть какие-то подкопы. После убийства он был в толпе волонтеров, якобы искал девочку вместе с ними. Это говорит о том, что психика у него ненормальная», — отметила Наталья Яковлевна.

По мнению женщины, Михаила еще ребенком нужно было поставить на учет и регулярно проверять его психическое состояние. Его мать Ольгу Анатольевну необходимо лечить. Однако в настоящее время она не получает квалифицированной медицинской помощи.

«Когда у нас на участке был психотерапевт, она ставила ей какие-то уколы. А психотерапевт ушла — и никому не нужно», — отметила собеседница ФАН.

Вечером 10 октября в Саратове было найдено тело Лизы К. По предварительной версии, мужчина 1984 года рождения убил девятилетнюю девочку и спрятал тело в одном из закрытых гаражей неподалеку от школы, в которой она училась.

Школьницу искали сотни волонтеров по всему Саратову.