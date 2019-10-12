Ушел из жизни Алексей Леонов. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Рост пенсий К 2022 году размер пенсии для неработающих жителей страны может увеличиться почти на три тысячи рублей. Сумма составит 18 тысяч 300 рублей. Сейчас же пенсионеры получают в среднем 15 тысяч 400 рублей. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов. Как отметил специалист, в 2020 году, согласно прогнозам, выплаты пожилым людям увеличатся до 16,4 тысячи рублей. Также, по словам Дроздова, с 1 апреля повысятся социальные пенсии. «Индексация по росту прожиточного минимума пенсионера составит 7% в 2020 году, 2,6% — в 2021 году, 3,1% — в 2022 году. После увеличения это будет 10 тысяч 320 рублей, что где-то на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера», — отметил Дроздов. В целом же в следующем году индексация пенсий потребует 423 млрд рублей. Коснется она более 15 млн человек.

Утечка данных в Сбербанке Сбербанк в ближайшее время улучшит систему безопасности. Сотрудники финансового учреждения уже начали предварительные работы. Такие меры приняты после утечки данных. На этой неделе Сбербанк продолжил свое разбирательство. Виновного нашли. Им оказался один из сотрудников организации. Он, по версии руководства, пытался украсть информацию о клиентах в корыстных целях. К слову, коснулась эта ситуация 200 человек. Но их средства в безопасности, никто никаких потерь не понес. А своим коллегам, сообщил Герман Греф, они расскажут, как проводили расследование. Опыт грандиозный. «Мы уже собрали участников рынка и дали всем информацию о том, что произошло, и показали механизм. И как только мы завершим полностью расследование инцидента, мы обязательно соберемся и со всеми коллегами поделимся всеми деталями», — сказал Герман Греф, глава Сбербанка.

Задержание в Кабардино-Балкарии Сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей, которые собирали деньги в пользу «Исламского государства», запрещенной в России террористической организации. Это брат и сестра, живущие в Кабардино-Балкарии. Спонсоров они искали в Интернете. Занимались этим с 2015 года. «Под видом благотворительности было собрано более 6 млн рублей. Деньги переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирии. В ходе предварительного следствия проведено более 90 обысков в жилищах лиц, являвшихся контрагентами фигурантов уголовного дела. В отношении контрагентов, в том числе из города Москвы, также расследуются уголовные дела», — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ. Как отмечают в Следственном комитете, такая «благотворительность» успешно процветала в девяти регионах России, в том числе в Москве и Петербурге. Оперативники провели почти сотню обысков и обнаружили у злоумышленников экстремистскую литературу, около 60 банковских карт и 6000 долларов наличными. Задержанному мужчине уже предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Путин отметил день рождения На этой неделе, 7 октября, президент России Владимир Путин отметил свой день рождения. Главе государства исполнилось 67 лет. Руководитель его пресс-службы Дмитрий Песков поделился, что в этот раз праздник лидер страны отметил на природе в кругу близких. Больше никаких подробностей неизвестно. А вот видео с отдыха президента в Сибири облетело весь Интернет. Компанию ему составил министр обороны России Сергей Шойгу. Сбор грибов, ягод — такие занятия в плотный президентский график вписываются редко. В Сибири Владимир Путин находился не один день. Несколько километров он преодолел на машине, а на вершину почти в две тысячи метров поднялся без труда.

«Россия — спортивная держава» 10 и 11 октября Нижний Новгород стал столицей спорта. В городе прошел форум «Россия — спортивная держава». Строительство площадок для тренировок, развитие фитнес-индустрии, разработка новых законов в сфере физкультуры, подготовка Северной столицы к проведению матчей чемпионата Европы по футболу — актуальные темы форума. Его участники поставили высокую планку: к 2024 году планируется привить полезную привычку — занятие физкультурой — 55% населения страны. Особое внимание, по мнению президента России, нужно уделить регионам. «Безусловно, поддерживаю предложение рабочей группы совета подготовить и принять межведомственную программу развития физкультуры и спорта в сельской местности, предусмотрев модернизацию действующей и строительство новой многофункциональной спортивной инфраструктуры. Особое внимание следует уделить вопросам ее кадрового обеспечения и созданию безбарьерной среды. Необходимо также организовывать и системно поддерживать физкультурно-спортивные клубы по месту жительства и работы», — сказал Владимир Путин. Как отметил президент, один из реальных вариантов — штатный инструктор по спорту. А тех, кто активно занимается физкультурой, президент предложил поощрять. Кому не нужны здоровые сотрудники? Движение — жизнь. Это участники форума доказали. В последний день мероприятия они собрались на площадке и провели масштабную зарядку.