Правительство РФ поддержало сокращение сроков для получения гражданства

Москва, 12 октября. Правительство России одобрило законопроект, согласно которому срок рассмотрения заявлений о получении российского гражданства сократится с шести до трех месяцев. Соответствующая информация размещена на сайте кабмина.

Документ предлагает сократить с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, которые были поданы на территории государства.

«Принятие проекта федерального закона позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для приобретения гражданства лицами, проживающими на законном основании на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении правительства РФ.

Кабмин одобрил представленный проект и внес его в Государственную думу в установленном порядке. Изменения коснутся заявлений от лиц, проживающих на законном основании на территории РФ, уточняет «Газета.Ru».

Также во время заседания правительство одобрило проект закона об ответственности за нелегальные пассажирские перевозки. Согласно документу, за «подпольную» перевозку предполагается дисквалификация должностных лиц, а также конфискация транспортного средства. Кроме того, на заседании кабмин рассмотрел законопроект о переходе на проектное финансирование объектов долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу.