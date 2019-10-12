Москва, 12 октября. Вскрытие смертоносного кокона с ядовитыми пауками попало на видео. Жуткий ролик опубликовали сотрудники Австралийского парка рептилий.

Людям, страдающим арахнофобией, досмотреть ролик австралийских специалистов до конца будет крайне непросто. На кадрах видео ученый с помощью пинцета разрывает кокон, в котором формировались паучата. Когда мешочек из паутины рвется, наружу вылезают десятки, если не сотни, паучьих детенышей.

Особую остроту видео добавляет тот факт, что это небезопасные насекомые. Попавшие на видео пауки относятся к семейству Atracidae. Представители этого вида являются одними из самых опасных пауков в мире. По информации ученых, токсичность яда этих членистоногих сравнима с цианидом.

Российских зрителей видео можно успокоить фактом, что эти пауки обитают исключительно в Австралии.

«Нет ничего лучше, чем смотреть это перед сном, — смеется над собой одна из зрительниц в YouTube, посмотревшая ролик. — Ночные кошмары уже тут!»

Однако есть и пауки, на которых с удовольствием посмотрят даже заядлые арахнофобы. В сентябре этого года поклонникам комиксов и кино сообщили радостную новость: один из самых популярных героев комиксов Человек-паук остается в кинематографической вселенной Marvel (КВМ). Уточняется, что компания заключила договор с Sony, которая владеет правами на героя.