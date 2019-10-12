Макрон призвал Трампа положить конец операции Турции в Сирии

Париж, 12 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров призвал своего американского коллегу Дональда Трампа как можно скорее положить конец операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на офис Макрона.

В заявлении говорится, что в ближайшее время Париж и Вашингтон будут активно контактировать для решения данной проблемы, пишет «Газета.ру». Макрон отметил, что очень важно не допустить возрождения террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии, а также защитить мирных жителей.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию под названием «Источник мира» на севере Сирии, направленную против Рабочей партии Курдистана и боевиков террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ). В Анкаре заявляют, что цель операции — освободить участок от террористов и создать здесь зону безопасности для сирийских беженцев, пишет НСН.

После начала военной операции Дональд Трамп подписал указ, разрешающий министерству финансов США ввести «мощные санкции» против Турции.

«Я говорю, что сильно ударю по Турции финансово и при помощи санкций, если они не будут играть по правилам!» — приводит телеканал «360» заявление главы Белого дома, опубликованное в Twitter.

Ранее сообщалось, что американский спецназ попал под обстрел турецких военных на севере Сирии. Отмечается, что военные США собирались открыть ответный огонь, но после прекращения обстрела турецкой стороной отменили решение.

1 Организация запрещена на территории РФ.