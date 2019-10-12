Удар Турции по США и Франции на севере Сирии может стравить союзников по НАТО

Ряд источников сообщили, что вчера вечером в Кобани к северо-востоку от Алеппо под обстрелом со стороны Турции погиб военнослужащий США, а еще два французских солдата получили ранения. В частности, о смерти американца писало агентство Newsweek. В Пентагоне факт удара подтвердили, однако уточнили, что никто не пострадал. Подробнее о случившемся читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Турки вели артиллерийский огонь по позициям курдских группировок недалеко от высоты Тель-Маштанур на окраине Кобани, где располагается один из пунктов базирования сил международной коалиции. В результате, как передавали источники Newsweek, обстрел также накрыл спецназ Франции и Соединенных Штатов, однако попадание, по их данным, было случайным.

Позже появлялись сведения, что после обстрела в воздух над северной частью Сирии в этом районе была поднята авиация США. Предполагалось, что на одном из вертолетов были вывезены раненые бойцы.

Представители американского военного ведомства позже сообщили, что один из взрывов во время атаки Анкары прогремел в нескольких сотнях метров от границы так называемой безопасной зоны, где размещались армейские части вооруженных сил США. В Пентагоне подчеркнули, что турки знали о расположении в данном районе американских подразделений. Однако информацию о потерях в их рядах Вашингтон отрицает.

Штаты, кроме того, еще раз публично осудили турецкую операцию «Источник мира» в САР, особенно – за пределами «коридора безопасности», к югу от которого дислоцируются силы западной коалиции, но тоже без легитимных на то оснований.

Министерство обороны Турции вскоре отреагировало на эти сообщения, заметив, что их войска не могли попасти по объектам США и их союзников. Турецкие военные подчеркнули, что их удар был нанесен в качестве ответных мер – после обстрела со стороны Демократических сил Сирии (SDF), позиции которых располагаются всего в километре к юго-западу от базы коалиции.

«Перед стрельбой были приняты все меры для того, чтобы не задеть объект США. После заявлений от американской стороны наш предупредительный огонь был прекращен. Не может идти и речи о том, что мы попали по войскам коалиции», – обратили внимание в МО Турции.

Координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков заметил, что взаимоотношения Анкары и Вашингтона уже очень долго находятся в нестабильном состоянии, и подобное происшествие явно не пойдет им на пользу. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Отношения Турции и США сейчас в состоянии неустойчивого хаоса. И этот хаос уже очень затянулся. Стороны делают встречные жесты и заявления, которые ожесточают их позиции по отношению друг к другу и которые, соответственно, еще больше подрывают их связи. Однако затем они обычно, подумав, все равно пытаются откатить назад, говоря, что у них будто бы очень тесные контакты и что они остаются партнерами по НАТО и очень важными союзниками по решению региональных проблем на Ближнем Востоке», – указал эксперт.

Соответственно, по его мнению, даже нынешний обстрел, хотя он и является крупным поводом для ухудшения взаимоотношений, все-таки вряд ли превратит турок и американцев в окончательных врагов. Какие бы разногласия у них не были, они все же очень стратегически нужны друг другу для реализации, в частности, собственных интересов.