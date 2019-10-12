Алентова рассказала о работе с Васильевым на съемках фильма «Москва слезам не верит»

Москва, 12 октября. Российская актриса Вера Алентова рассказала, как проходил съемочный процесс культовой ленты «Москва слезам не верит» и ее отношениях с Юрием Васильевым вне фильма.

Алентова и Васильев сыграли Екатерину и Рудольфа в картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В фильме отношения между молодыми людьми закончились драматично — герой Васильева бросил беременную девушку, узнав о ее невысоком социальном статусе.

В реальности же Алентова практически не общалась с Васильевым вне съемочной площадки. Несмотря на любовную линию в фильме, актеры остались просто друзьями.

«Это были достаточно трудные съемки, а дальше мы расставались. У нас не было никаких отношений, кроме съемок», — рассказала в интервью Nation News Вера Алентова.

Васильев своей харизмой и внешностью влюблял в себя множество женщин, однако никогда не давал повода для ревности своей жене. Также актер был образцовым отцом и семьянином.

Юрий Васильев дебютировал в кино в 1956 году, изобразив Артема Точилина в фильме «В погоне за славой». Однако известность пришла к артисту в 1967 году, когда в прокат вышел фильм «Журналист» режиссера Сергея Герасимова, где актер сыграл главную роль.

Советский и российский актер скончался 4 июня 1999 года. Васильев пришел домой, загнав автомобиль в СТО, лег на диван, и его сердце остановилось. Артиста похоронили на Донском кладбище в Москве. 12 октября Васильев мог бы отметить свой 80-летий юбилей.