Видео разрушительных последствий тайфуна в Японии опубликовано в Сети

Москва, 12 октября. Видео разрушений после тайфуна «Хагибис» у побережья Японии опубликовано в Сети.

На кадрах видео можно рассмотреть, что тайфун практически сравнял с землей постройки одного из поселений — под проливным дождем остались мокнуть перевернутые автомобили, разрушенные конструкции, опрокинутые столбы электропередач.

«Мне действительно так грустно, потому что это произошло. Пожалуйста, будьте в безопасности и слушайте любую информацию. Я так боюсь этого видео», — подписал ролик автор публикации в Twitter.

I really so sad cause this happened???? please be safe and listen for any information, i so scared about this video #台風だけど出社させた企業#PrayForJapan #台風19 pic.twitter.com/TRhWoxGHey — EXO+L (@xolovieta) October 12, 2019

«Хагибис» продолжает движение на архипелаг с юго-востока. По данным специалистов, скорость ветра достигает 45 метров в секунду, при порывах этот показатель увеличивается до 65 метров в секунду.

Метеорологи отмечают мощь тайфуна. По их прогнозам, он может принести не меньшие разрушения, чем тайфун «Ида» («Каногава»), который в 1958 году унес жизни 1269 человек. В Японии объявили наивысший уровень опасности. Предупреждение касается префектур Токио, Нагано, Канагава, Сайтама, Гумма, Яманаси и Сидзуока, пишет «Газета.ru».

Накануне пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков назвал «Хагибис» самым мощным природным явлением за последние 60 лет. Эксперт добавил, что на Приморье оно не отразится: в регионе пройдет мощный сибирский антициклон, который станет своеобразным «щитом» северной части Приморского края от тайфуна.