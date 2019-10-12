Соседи убийцы школьницы в Саратове рассказали о его агрессивности

Соседи Михаила Т., подозреваемого в убийстве третьеклассницы Лизы К. из Саратова, называют его семью конфликтной. Мать Михаила Ольга Анатольевна всегда была нелюдимой и не общалась ни с кем из жильцов дома. Сам же Михаил уже в детстве проявлял агрессию. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала соседка мужчины и его матери Зинаида. Живет семья Михаила в этом доме уже много лет.

«Я знаю его мать. Они как вселились, мы сразу с ней поцапались. Однажды ее Мишка побил сына моего зятя. Тот тогда совсем мальчишкой был», — вспоминает женщина.

После того, как Михаил избил мальчика, его отец провел с Ольгой Анатольевной беседу. Разозленная женщина обратилась в суд. Однако повестку она прислала не зятю, а мужу Зинаиды.

«Я ей говорю: «Ты дура! Ты знай, кому повестку шлешь!» — пересказывает свои слова соседка убийцы.

С тех пор женщины не общались. Сама мать Михаила демонстративно избегает своих соседей.

«Идет всегда мимо и нос воротит ото всех», — вспоминает соседка подозреваемого в убийстве.

Кроме того, Ольга Анатольевна скрывала, что ее сын находится в местах лишения свободы.

«Она всем говорила, что сын у нее в Москве работает, чуть ли не в Кремле», — рассказала собеседница ФАН.

Сама женщина узнала о произошедшем с девятилетней Лизой от своей дочери.

«Сейчас мне младшая дочь звонит, говорит: «Мам, вот кто девочку-то убил, сосед наш». Знаете, мне даже плохо сделалось».

По мнению соседки убийцы, для людей, совершивших подобные преступления, необходимо вернуть смертную казнь.

«Почему его выпустили тогда из тюрьмы? Его казнить надо! Мы каждый день ходили мимо убийцы. Сволочь! Таких людей не надо судить. Их надо убивать сразу! Зачем им дальше давать жить? Такую маленькую девочку... Руки бы оторвать», — возмущается женщина.

Вечером 10 октября в Саратове был обнаружен труп третьеклассницы Лизы К. Пропавшую школьницу искали сотни волонтеров по всему городу. Ее тело было найдено правоохранительными органами в одном из гаражей неподалеку от школы, где училась Лиза. Разгневанные горожане грозились линчевать убийцу девочки.