Кабмин одобрил проект закона об ответственности за нелегальные перевозки

Москва, 12 октября. Правительство России одобрило проект закона о конфискации транспортных средств у незарегистрированных пассажирских перевозчиков.

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

Документ предусматривает введение ответственности за незаконную перевозку пассажиров и иных лиц автобусами и городским наземным электрическим транспортом. В качестве наказания законопроект предлагает ввести дисквалификацию должностных лиц, а также последующую конфискацию транспортного средства (ТС).

Решение о конфискации ТС будет принимать суд. Правительство РФ предлагает ввести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект о конфискации транспортных средств у «подпольных» перевозчиков пассажиров был рассмотрен по поручению президента России Владимира Путина. По словам главы РФ, нелегальные перевозчики не только нарушают закон, но и подвергают риску здоровье и жизнь людей.

Также лидер России отметил проблему с освещением дорог на территории страны. Вне мегаполисов и городов трассы недостаточно освещены, хотя от этого значительно зависит безопасность движения.

Ранее министерство финансов России предложило взимать НДФЛ с водителей, которые пользуются услугами сервиса BlaBlaCar.