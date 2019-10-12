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Жилой дом загорелся в Центральном районе Красноярска, ФАН публикует видео

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Жилой дом загорелся в Центральном районе Красноярска, ФАН публикует видео

Красноярск, 12 октября. Пожар начался в жилом доме, расположенном в Центральном районе Красноярска. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео горящего здания.

Пожар произошел в доме №1 по улице Перенсона. По предварительным данным, после проведения ремонтных работ загорелась кровля здания. С места возгорания удалось вовремя вынести газовый баллон.

К борьбе с огнем привлечены 39 спасателей и 13 единиц спецтехники. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в жилом доме на улице Гусарова в Красноярске. Восемь человек отравились продуктами горения и погибли.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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