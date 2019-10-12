Раскрыты характеристики бюджетного флагмана Samsung Galaxy A91

Москва, 12 октября. Раскрыты характеристики нового флагманского смартфона эконом-класса от Samsung Galaxy A91. Гаджет, который еще не вышел на рынок, описал источник портала SamMobile.

Ожидается, что новый смартфон от южнокорейского производителя Samsung будет основан на платформе Snapdragon 855. Особенностью Galaxy A91 станет скоростная зарядка мощностью 45 Вт, которой отличается флагманский Galaxy Note10+. Отмечается, что у Galaxy A90 5G такая зарядка отсутствует.

Новый гаджет получит 6,7-дюймовый экран Infinity-U с разрешением Full HD+. Также Galaxy A91 с модельным номером SM-A915F будет оснащен тройной камерой с основным разрешением 48 мегапикселей. Кроме того, на смартфон установят ультраширокоформатный модуль с разрешением, увеличившимся с восьми до 12 мегапикселей. Также камеру оснастят 5-мегапиксельным датчиком глубины. Любителей селфи в новинке от Samsung порадует фронтальная камера на 32 мегапикселя.

Гаджет будет поддерживать Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, кроме того, у смартфона будет порт USB Type-C. Емкость аккумулятора составит 4,5 тысячи миллиампер-часов. Новинка получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Последнюю можно будет увеличить за счет карточек формата microSD объемом до 512 ГБ. Также на смартфон установят свежую версию операционной системы Android 10.

Samsung Galaxy A91 станет частью линейки Galaxy A 2020. По данным источника, эти смартфоны вряд ли можно будет увидеть в продаже раньше следующего года.

Ранее сообщалось, что Samsung начала прием российских заявок на предзаказ складывающегося смартфона Galaxy Fold. В продажу новый гаджет поступит только 25 октября.