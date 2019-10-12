Баскова высмеяли за «украденный» у Стаса Михайлова пост про Заворотнюк

Москва, 12 октября. Певец Николай Басков опубликовал на своей странице в Instagram пост о ситуации с Анастасией Заворотнюк. Однако подписчики звезды обратили внимание, что текст и изображение были «украдены» у другого исполнителя — Стаса Михайлова.

«Я человек далекий от всего, что происходит в СМИ и Интернете… — начинает пост Баскова. — Но в этот раз информация достигла и моего поля зрения».

В сообщении автор отмечает, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» и ее семья стали объектом передергивания фактов, фейков, сплетен, спекуляций на имени артистки.

«Остановитесь, люди… — призвал исполнитель. — Просто помолитесь за здоровье Насти!»

В посте также прилагается ссылка на страницу в Instagram, где семья Заворотнюк опровергает откровенные фейки о здоровье артистки.

Подписчики Баскова отметили, что певец говорит правильные вещи, однако не могли не заметить тот факт, что точно такой же пост разместил Михайлов. Коллега «натурального блондина» даже сопроводил свое обращение точно такой же фотографией семьи Заворотнюк. Баскова, поймали на «краже» поста.

«У Стаса Михайлова такой же пост и текст один в один, — написали Баскову в комментариях. — Посыл хороший, но кто у кого списал-то?»

«Не пойму… Это же слова Стаса Михайлова?» — пришли в замешательство россияне.

«Вы под копирку пишите?» — поинтересовались пользователи соцсетей.

«Ничего нового. Все одно и тоже. Со всеми артистами. Бла бла. Анастасии только здоровья…» — возмутились в комментариях.

Стоит отметить, что семья Заворотнюк недавно стала вести страницу звезды с целью развеивать мифы СМИ о здоровье звезды. Возможно, Басков разметил унифицированный пост, которым в рамках некого флешмоба делятся артисты, чтобы сделать аккаунт с достоверной информацией популярнее.

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