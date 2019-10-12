Кинологи предложили меры наказания за жестокое обращение с животными

Москва, 12 октября. Члены Российской кинологической федерации выступили с предложением наказывать граждан за жестокое обращение с животными.

Кинологи считают, что ответственность за травлю животных необходимо прописать в Кодекс об административных правонарушениях.

Закон об ответственном обращении с животными был принят в России в 2018 году. В документе указаны действия, которые недопустимы по отношению к животным, но при этом в законе не прописаны меры ответственности граждан при нарушении запретов.

Собаководы считают, что введение наказания за жестокое обращение с животными поможет укрепить гражданскую нравственность, сообщают РИА Новости.

Российская кинологическая федерация предлагает установить штраф от трех до пяти тысяч рублей за натравливание животных на других животных, за исключением обороны. В случае натравливания животных на людей специалисты предлагают штрафы большей суммы — от 5 до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.

За проведение процедур на животных без введения обезболивающих кинологи предлагают штрафовать лиц на сумму до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

Эксперты также выступили с инициативой ввести ответственность за нанесение человеком увечий животным, кормление хищных животных другими животными, умерщвление животных во время зрелищных мероприятий и нарушение правил содержания животных в специализированных приютах.

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести уголовное наказание за нападение на человека опасных пород собак, которые выгуливались не по правилам, сообщает «Газета.Ru».