Токио, 12 октября. Высшую степень угрозы объявили в Японии из-за тайфуна «Хагибис», который должен в ближайшее время обрушиться на Токио. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Как подчеркнули японские метеорологи, максимальный уровень угрозы объявлен не меньше, чем в семи префектурах в центральной части государства. Сюда же относится Токио и его окрестности. Местных жителей призвали спрятаться от стихии в специальных эвакуационных центрах, не дожидаясь объявлений об эвакуации.

По данным японского метеорологического управления, из-за тайфуна «Хагибис» скорость шквального ветра в Токио будет достигать в порывах 65 метров в секунду. Сейчас к эвакуации готовятся свыше 15 миллионов человек.

Ожидается, что тайфун «Хагибис» обрушится на Токио к вечеру 12 октября. Из-за угрозы затопления в городе не работает метро, также приостановлено железнодорожное сообщение. В связи с приближающимся тайфуном в Токио закрылись аптеки, рестораны и магазины.

Метеорологи называют «Хагибис» самым мощным тайфуном за последние 60 лет, сообщает Пятый канал. На данный момент из-за стихии без света остались 45 тысяч жителей в разных частях Японии. Кроме того, японские авиакомпании отменили почти 2 тысячи внутренних и зарубежных авиарейсов. Также есть угроза возникновения оползней и разлива рек, поскольку тайфун принес в Японию сильные дожди, передает телеканал «360».

Ранее метеоролог рассказал, опасен ли тайфун «Хагибис» для Приморского края. Как пишет Deita.ru, в Приморье придет мощный сибирский антициклон, который защитит северную часть региона от «Хагибиса».