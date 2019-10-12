Стивен Сигал рассказал о своей российской пенсии

Москва, 12 октября. Известный американский актер Стивен Сигал, ранее получивший российское гражданство, признался, что ничего не знает о своей пенсии.

67-летний актер, а также предприниматель и специальный представитель министерства иностранных дел РФ по российско-американским гуманитарным связям, во время пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо сообщил, что не знает размер своей российской пенсии, и существует ли она вообще.

«Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой», — сказал Сигал.

Голливудский актер также заинтриговал участников конференции, рассказав о готовящемся кинопроекте на территории России, сообщает «Царьград».

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Ранее представитель Пенсионного фонда России сообщал о предполагаемом размере социальной пенсии американского актера. Так, при наличии прописки в России Сигал сможет претендовать на пять тысяч рублей в месяц.

По словам голливудского актера, Россия у него в крови — семья его отца была родом из Владивостока. После получения гражданства Сигал рассказал о своей любви и глубоком уважении к РФ, а также высказывал желание стать губернатором одного из российских регионов.