Врач рассказала, о каких проблемах говорит сухая кожа на локтях

Москва, 12 октября. Сухая кожа на локтях свидетельствует о сбое в работе организма, сообщила кандидат медицинских наук дерматолог Ирина Скорогудаева.

Эксперт отметила, что причин возникновения сухой кожи на локтях может быть несколько. Врач добавила, что это признак проблем в организме, потому что кожа на всем теле должна быть одинаково увлажненной.

Одна из наиболее популярных причин сухости на локтях — избыточное разрастание рогового слоя эпидермиса — гиперкератоза. Она отметила, что оно часто наблюдается у людей, которые по несколько часов в день проводят за столом.

Однако сухая кожа на локтях может также предупреждать о вазомоторном рините, атопическом дерматите или пищевой аллергии. Человеку, который заметил на своем теле подобную особенность, следует провериться на эндокринные нарушения. Они могут быть связаны с возрастными изменениями, приемом гормональных препаратов или врожденными особенностями. Сухие локти также могут обозначать нехватку витаминов, которые участвуют в построении рогового слоя — А, D3, B1, В2, В3 и В6.

Если вместе с сухостью на локтях наблюдаются пигментация, выраженный кожный рисунок, шелушение, растрескивание, Скорогудаева советует обратиться за помощью к специалисту. Во всех остальных случаях избавиться от проблемы помогут жирный крем и нечастое использование скраба для тела, передает «Аргументы и факты».

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