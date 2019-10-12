Политолог оценил слова Зеленского о шокировавшем Европу Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко использует любую возможность на Украине, чтобы вернуться во власть. Так прокомментировал поведение Порошенко, от которого Европа в «шоке», политолог и публицист Андрей Ваджра.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко. По мнению Зеленского, Порошенко хочет стать лидером нового Майдана.

«Вы видели заявления и президента (ФРГ. — Прим. ФАН) Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его (Порошенко. — Прим. ФАН) риторика меняется так же, как и его статус», — сказал Зеленский.

Лидер Украины пояснил, что Порошенко «забывает, что он уже не президент». Зеленский добавил, что его предшественник выступает против разведения сил в Донбассе, потому что понимает, что «формула Штайнмайера» находится «в одном ключе с тем, что обсуждается на улицах».

Как отмечает Андрей Ваджра, для Петра Порошенко не имеет значения против чего протестовать. Политолог называет это «украинской традицией».

«Несмотря на то, что эти протесты были направлены против нового режима, Порошенко будет использовать любую возможность и повод, будет цепляться за все, что угодно, если это будет давать ему какие-либо политические дивиденды и позволит стать во главе чего-то. Представители предыдущего режима сейчас коллективно спят и видят, как вернуться. Звучит смешно, тем не менее это так. Любая власть, которая получает пинком под зад, сидит и думает о том, что скоро вернется. Порошенко, Владимир Гройсман (бывший премьер-министр Украины. — Прим. ФАН) уверены, что они вернутся назад триумфально», — заявил Ваджра в беседе с Федеральным агентством новостей.

У представителей предыдущего режима наблюдается «просто отрыв от реальности», подчеркивает политолог. По его словам, Порошенко в этом плане не исключение.

«К тому же его подстегивает страх, что рано или поздно уголовные дела могут закончиться приговором. Вероятность невысокая, но она остается. А политический реванш дает возможность Порошенко уйти в зону неприкасаемости», — рассказал публицист.

Однако у Порошенко нет возможности устроить новый Майдан на Украине, утверждает Ваджра.

«Американцы заинтересованы в Зеленском, и он для них удобен. Он позволяет решать свои вопросы. Поэтому в данном случае Порошенко не попадает в тренд. Никому на Западе новый Майдан и серьезная дестабилизация внутри Украины не нужны», — сообщил собеседник ФАН.

В прошлое воскресенье на киевской площади Независимости собрались около 10 тысяч противников «формулы Штайнмайера». В акции участвовал Петр Порошенко. Координатором протестной акции стало «Движение сопротивления капитуляции», в которое входят сторонники экс-президента Украины и националисты, отметили в издании.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера» на встрече в Минске. Документ получил название по имени бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ и действующего президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. «Формула» представляет собой план по урегулированию конфликта в Донбассе. Данные меры отчасти дублируют политическую часть Минских соглашений.