Дочь Заворотнюк объяснила молчание о здоровье актрисы

Москва, 12 октября. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна объяснила, почему семья не комментирует состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Один из пользователей Instagram написал на странице Анны Заворотнюк комментарий, в котором заявил, что семья актрисы специально молчит о состоянии звезды, потому что хочет создать ажиотаж. Дочь артистки ответила комментатору, указав на его ошибку, передает РИА Новости.

«Вы не правы и сами себе противоречите, мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам не интересен хайп, а, в первую очередь, мы хотим спокойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно», — заявила хозяйка страницы.

Напомним, новости о болезни Заворотнюк появились этим летом, когда актриса перестала появляться на публике. По данным СМИ, у звезды диагностирована четвертая стадия рака головного мозга.

Родственники отказались давать официальные комментарии и общаться с журналистами. Источники СМИ в свою очередь стали предоставлять различную информацию о состоянии женщины, которая в большинстве случаев находит опровержение или противоречит другим сообщениям.

По некоторым данным, актриса летом лечилась в Германии, однако иностранные специалисты не смогли ей помочь. Заворотнюк вернулась в Россию и легла в частную московскую клинику. В октябре ее выписали в медицинский центр для тяжелобольных пациентов для реабилитации.

Ранее врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов констатировал, что пациента, как правило, отправляют на паллиативную терапию домой, если лечение неэффективно.