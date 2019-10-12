Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дочь Заворотнюк объяснила молчание о здоровье актрисы

3 552
0 Оставить комментарий

Дочь Заворотнюк объяснила молчание о здоровье актрисы

Москва, 12 октября. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна объяснила, почему семья не комментирует состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня». 

Один из пользователей Instagram написал на странице Анны Заворотнюк комментарий, в котором заявил, что семья актрисы специально молчит о состоянии звезды, потому что хочет создать ажиотаж. Дочь артистки ответила комментатору, указав на его ошибку, передает РИА Новости.

«Вы не правы и сами себе противоречите, мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам не интересен хайп, а, в первую очередь, мы хотим спокойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно», — заявила хозяйка страницы.

Напомним, новости о болезни Заворотнюк появились этим летом, когда актриса перестала появляться на публике. По данным СМИ, у звезды диагностирована четвертая стадия рака головного мозга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо всем за поддержку!!! Коллегам, друзьям, поклонникам!

A post shared by Anna Zavorotnyuk (@annazavorotnyuk) on

Родственники отказались давать официальные комментарии и общаться с журналистами. Источники СМИ в свою очередь стали предоставлять различную информацию о состоянии женщины, которая в большинстве случаев находит опровержение или противоречит другим сообщениям.

По некоторым данным, актриса летом лечилась в Германии, однако иностранные специалисты не смогли ей помочь. Заворотнюк вернулась в Россию и легла в частную московскую клинику.  В октябре ее выписали в медицинский центр для тяжелобольных пациентов для реабилитации. 

Ранее врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов констатировал, что пациента, как правило, отправляют на паллиативную терапию домой, если лечение неэффективно. 

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров