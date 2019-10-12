Глава МИД Казахстана объявил о возможном переносе встречи в «астанинском формате»

Нур-Султан, 12 октября. Следующая встреча в «астанинском формате» по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) может быть перенесена на ноябрь. Об этом сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Вообще мы планировали (проведение переговоров в «астанинском формате». — Прим. ФАН) на конец октября, но сейчас не знаем, насколько это сдвинется», — сказал министр на встрече с журналистами.

По словам Тлеуберди, ноябрь является предварительным сроком.

«Пока точных дат нет, вы видите, сейчас осложнения на севере Сирии, поэтому тут стоит вопрос диалога между странами-гарантами. Поэтому мы ждем от них сигнала, какой день для них будет удобным», — рассказал он.

При этом глава МИД Казахстана подчеркнул, что «астанинский процесс» не потерял своей актуальности. По его словам, странам-гарантам необходимо вновь сесть за стол переговоров, чтобы обсудить происходящее в Сирии.

«Мы готовы принять данную площадку, организовать диалог», — подчеркнул Тлеуберди.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию против курдов на севере Сирии. В Анкаре заявляют, что цель операции — освободить территорию от курдских террористов и создать здесь зону безопасности для сирийских беженцев, пишет НСН.

Отметим, что США, являющиеся союзниками Турции по НАТО, отказались поддерживать Анкару в этой операции и объявили о выводе войск из зоны конфликта, сообщает Infox.ru. Как передает «Царьград», ранее Вашингтон курировал и финансово поддерживал курдов, атакованных турецкой стороной.