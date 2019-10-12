Трамп рассказал о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Вашингтон, 12 октября. Президент США Дональд Трамп рассказал о заключении «значительной сделки» с Китаем.

Американский лидер сообщил, что Вашингтон и Пекин достигли обоюдной «первой содержательной стадии договоренностей». Трамп также высказал предположение о том, что сделка по торговле между двумя государствами будет подписана через три недели в рамках саммита «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в Чили.

Президент США подчеркнул, что двусторонние договоренности с Пекином затрагивают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, а также закупками сельскохозяйственной продукции в Америке на сумму 40-50 миллиардов долларов.

Вице-премьер Китая Лю Хэ со своей стороны отметил, что рад достигнутому результату в переговорах с Америкой. Он считает, что Пекин и Вашингтон достигли значительного прогресса.

По данным компании Bloomberg, что достигнутые соглашения между США и Китаем могут говорить о перемирии в торговой войне между странами. Источник издания сообщает, что в рамках соглашения Пекин готов пойти на уступки в сфере сельского хозяйства, а США со своей стороны предоставит оппонентам ряд тарифных льгот.

Переговоры состоялись за пару дней до запланированного на 15 октября повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары, но по данным американского министра финансов Стивена Мнучина США отказались от этой идеи.

Экономический конфликт между Америкой и Китаем начался летом 2018 года. США ввели со своей стороны пошлины на уровне 25% на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Пекин в свою очередь ответил аналогичным решением.

С прошлого года стороны двух стран неоднократно проводили переговоры, отмечая прогресс, однако продолжали повышать импортные пошлины.