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В Гидрометцентре зафиксировали погодную аномалию в России

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В Гидрометцентре зафиксировали погодную аномалию в России

Москва, 12 октября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодной аномалии, которая наблюдается на территории страны в октябре.

Вильфанд отметил, что в этом месяце температура воздуха во многих регионах России превышает климатическую норму на несколько градусов. Специалист уточнил, что особенно четко это можно наблюдать в азиатской части страны.

«Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии, — приводит его слова РИА Новости. — На четыре–шесть градусов температура выше нормы во всей Азиатской территории».

В Гидрометцентре зафиксировали погодную аномалию в России

Научный руководитель Гидрометцентра констатировал, что температурный рекорд был зафиксирован в Омске 10 октября. В этот день температура воздуха прогрелась до показателя выше 20 градусов. Эксперт добавил, что необычно теплая для региона погода продержится еще пять или шесть дней.

По мнению Вильфанда, погодная аномалия в России связана со множеством факторов, которые стали причиной выноса теплых воздушных масс с юга.

Накануне синоптики пообещали крымчанам возвращение бабьего лета. Выходные дни на полуострове будут теплыми и солнечными, сообщили в региональном управлении по мониторингу окружающей среды.

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Источник: РИА Новости
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