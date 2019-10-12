Премьер-министр Украины объявил конкурс на должности госслужащих в правительстве

Киев, 12 октября. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о старте открытых конкурсов на должности глав семи ведомств в новом правительстве, а также нескольких заместителей и госсекретарей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Когда меня спрашивают, почему я уверен в том, что у нас получится, я отвечаю — потому что у нас крутая команда с десятками молодых, умных и патриотичных людей», — отметил Гончарук.

Украинский премьер сообщил, что таких людей пока не хватает, поэтому он призвал принять участие в конкурсах всех, кто чувствует в себе силы трудиться на благо государства. Гончарук объявил конкурсы на должности глав Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Госслужбы экспортного контроля, Госагентства лесных ресурсов, Украинского института национальной памяти, Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести, Госагентства инфраструктурных проектов, а также госсекретаря Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 15 октября, сообщает RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все министры страны сейчас проходят испытательный срок и будут уволены, если не выполнят поставленные задачи. Украинский лидер ждет результатов от членов правительства, назначенных в августе депутатами Верховной рады, до конца текущего года.