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Депутат Рады назвал «главную ошибку» Зеленского

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Депутат Рады назвал «главную ошибку» Зеленского

Киев, 12 октября. Главной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского стали заявления о безальтернативности Минских соглашений. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко.

По мнению украинского политика, говоря об отсутствии альтернативы минским договоренностям, Зеленский совершает ту же ошибку, что и бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий», — сказал Власенко в эфире телеканала NewsOne.

По мнению депутата Рады, чтобы разрешить внутриукраинский конфликт, необходимо опираться на другие договоренности и проводить абсолютно другие переговоры.

Депутат Рады назвал «главную ошибку» Зеленского

Ранее Владимир Зеленский высказался против автономии Донбасса, пишет KP.RU. При этом президент Украины отметил, что готов обсуждать гуманитарные вопросы, передает «Ридус». Кроме того, Зеленский сообщал о наличии некоего «плана Б» по Донбассу. Украинский лидер отказался раскрывать подробности, однако, как отмечает «Царьград», этот план предполагает полную изоляцию неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям, и в регионе были образованы две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также в «нормандском формате», однако, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, украинская армия продолжает обстреливать Донбасс.

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Источник: NewsOne
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