Депутат Рады назвал «главную ошибку» Зеленского

Киев, 12 октября. Главной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского стали заявления о безальтернативности Минских соглашений. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко.

По мнению украинского политика, говоря об отсутствии альтернативы минским договоренностям, Зеленский совершает ту же ошибку, что и бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий», — сказал Власенко в эфире телеканала NewsOne.

По мнению депутата Рады, чтобы разрешить внутриукраинский конфликт, необходимо опираться на другие договоренности и проводить абсолютно другие переговоры.

Ранее Владимир Зеленский высказался против автономии Донбасса, пишет KP.RU. При этом президент Украины отметил, что готов обсуждать гуманитарные вопросы, передает «Ридус». Кроме того, Зеленский сообщал о наличии некоего «плана Б» по Донбассу. Украинский лидер отказался раскрывать подробности, однако, как отмечает «Царьград», этот план предполагает полную изоляцию неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям, и в регионе были образованы две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию.