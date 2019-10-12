Пентагон: Турция обстреляла военных США в Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Дело против Дубровского Громкое расследование намечается в Челябинской области. Оперативники возбудили уголовное дело против экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Об этом ТАСС рассказал адвокат Игорь Трунов. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и хищении бюджетных средств на сумму 20 млрд рублей. Сейчас он, по некоторым данным, находится в Швейцарии. Напомним, что Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014 по 2019 годы, после чего на этом посту его сменил Алексей Текслер. Подробностей уголовного дела следственные органы официально еще не озвучили.

Турция обстреляла базу США? Турецкая операция в Сирии грозит, похоже, не только курдскому ополчению, но и американским военным. Пентагон заявил, что силы Анкары обстреляли войска США в регионе. Артиллерийскому удару подверглась база недалеко от города Кобани. Здесь, несмотря на частичный уход с севера арабской республики, сохранился военный контингент Штатов. И, по мнению Пентагона, Турции о нем было хорошо известно. Никто из солдат не пострадал, но Вашингтон уже потребовал от Анкары прекратить подобные действия. Напомним, что на этой неделе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте военной операции «Источник мира». Ее цель: зачистить от курдов север Сирии и создать здесь гуманитарную зону для беженцев. Этот план не понравился американцам, но потенциально опасные районы они все же покинули. Вот и Минобороны Турции в свою очередь утверждает, что позиции США они не обстреливали — мишенью якобы были боевики. Но в целях предосторожности военные все же прекратили огонь.

Новые войска в Саудовской Аравии Тем временем министр обороны США Марк Эспер анонсировал новый американский контингент на Ближнем Востоке. Правда, на сей раз в Саудовской Аравии. Штаты перебросят в королевство около трех тысяч солдат, две эскадрильи истребителей и средства противоракетной обороны. Эти меры заявлены в рамках кампании по сдерживанию Ирана в регионе. Напомним, что месяц назад нефтяные заводы Саудовской Аравии в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке крылатых ракет и беспилотников. После этого добыча нефти в стране временно сократилась почти вдвое. Ответственность на себя взяли повстанцы из Йемена — хуситы. Несмотря на это, госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Однако тот свою причастность отрицает.