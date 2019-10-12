ИГ взяло ответственность за взрывы на маршруте военной полиции России в Сирии

Москва, 12 октября. Запрещенная в России террористическая организация ИГ1 взяла на себя ответственность за взрыв бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции в Сирии. Об этом сообщила ведущая мониторинг информационной активности экстремистов американская группа SITE Intelligence Group.

Инцидент произошел накануне утром в сирийской провинции Даръа. Как уточнили в Центре по примирению враждующих сторон в САР, самодельное безоболочное взрывное устройство сработало в непосредственной близости от автоколонны в пятницу в 10.25 в районе 700 метров западнее населенного пункта Анхуль. Никто из российских военнослужащих не пострадал.

Через 20 минут после инцидента к месту ЧП прибыло подразделение органов безопасности Сирии. В этот момент взорвалось еще одно СВУ. На этот раз повреждения получил автомобиль сирийских органов безопасности. Двое сирийских сотрудников ранены. Угрозы их жизни нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.