В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты приводят к возникновению рака

Москва, 12 октября. Эксперты Роспотребнадзора назвали продукты, которые могут стать причиной возникновения рака. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнодзоре подчеркнули, что онкологические заболевания являются второй из основных причин смерти по всему миру. В прошлом году от рака умерли 9,6 миллиона человек, а каждая шестая смерть на Земле связана с онкологией.

В ведомстве назвали самые распространенные виды онкологических заболеваний. В список вошли рак легких, рак молочной железы, рак толстой и прямой кишки, рак предстательной железы, рак кожи и рак желудка. При этом порядка 30% случаев возникновения злокачественных образований связаны с неправильным питанием, пониженной физической активностью, а также с употреблением табака и алкоголя.

Как сообщило в 2015 году Международное агентство по изучению рака (МАИР), чрезмерное употребление красного мяса и изготовленной из него продукции повышает риск возникновения колоректального рака. По данным ученых, если съедать 100 граммов мяса в день, риск появления опухоли вырастает до 17%.

Кроме того, развитие онкологических заболеваний связано с употреблением продуктов глубокой переработки — колбаса, наггетсы, пицца и тому подобное. А избыточная масса тела ведет к развитию рака пищевода, толстой кишки, молочных желез и почек.

Чтобы предотвратить возникновение злокачественных опухолей, в Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от курения и спиртных напитков, уменьшить количество красного мяса в рационе, заменив его птицей или рыбой, а также есть больше овощей и фруктов. Помимо этого, исследования показали, что риск развития онкологического заболевания может снижать употребление рыбьего жира.

Ранее ученые нашли связь между возникновением рака и питанием вне дома. По данным специалистов американской некоммерческой организации Silent Spring Institute, фастфуд и готовая еда в упаковках могут способствовать развитию злокачественных опухолей.