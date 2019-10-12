РФ и Китай согласовали контракт на создание тяжелого вертолета

Москва, 12 октября. Холдинг «Вертолеты России» согласовал с китайской компанией Avicopter контракт на создание тяжелого вертолета AC332 AHL. Об этом на проходящей в Тяньцзине вертолетной выставке China Helicopter Exposition сообщил представитель пресс-службы холдинга.

«Холдинг «Вертолеты России» и компания Avicopter завершили переговоры и согласовали все контрактные документы на создание тяжелого вертолета», — цитирует представителя пресс-службы «Вертолетов России» ТАСС.

В холдинге уточнили, что контракт направлен на процедуру одобрения в госорганы Китайской Народной Республики.

Ранее директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов сообщил о начале разработки нового российского вертолета. По его словам, проект объединит прежние наработки, но будет представлять собой «принципиально новую машину».