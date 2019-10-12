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Умер игравший у Тарантино и Линча актер Роберт Форстер

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Умер игравший у Тарантино и Линча актер Роберт Форстер

Лос-Анджелес, 12 октября. Американский актер Роберт Форстер умер в пятницу в возрасте 78 лет. Об этом со ссылкой на агента артиста сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По данным СМИ, Форстер скончался у себя дома в Лос-Анджелесе от рака мозга.

Актер известен благодаря роли Макса Черри в картине Квентина Тарантино «Джеки Браун» (1997 год). За этот фильм Форстер был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Артист также сыграл детектива Макнайта в фильме Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001 год).

Ранее RT сообщило о смерти американского актера Роба Гаррисона. Его наиболее известными работами стали две первые части культового фильма «Парень-каратист».

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Источник: The Hollywood Reporter
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