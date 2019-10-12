Жириновский пожаловался на недостаток ресторанов русской кухни в России

Москва, 12 октября. Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил об обилии ресторанов восточной кухни на улицах и пожаловался на недостаток мест, где можно попробовать блюда русской кухни. Мнением парламентарий поделился на своем канале в одном из мессенджеров.

«На улицах наших городов сплошная «чайхана». Где русские самовары, баранки, пельмени, супы, блины?» — поинтересовался политик.

Жириновский не стал отрицать, что в ресторанах восточной кухни вкусно кормят, но посетовал на проблемы с русской кухней.

«Да, лагман и чебуреки – это вкусно. Но где нашим гражданам можно полакомиться блюдами русской кухни?» — подчеркнул депутат.

Владимир Жириновский нередко выступает с неожиданными инициативами, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян. В начале сентября парламентарий высказался за отмену в учебных заведениях таких оценок, как двойки и колы. Предложение лидер Либерально-демократической партии озвучил, поздравляя учащихся школы №935 в Бирюлево​​​ с первым учебным днем.

Депутат вспомнил, как ему самому в школьные годы было обидно получать плохие оценки. Он добавил, что в таких случаях более тщательно учил материал и затем сдавал задания на пятерки.

«Я думаю, двойки надо отменять. Никаких двоек, никаких колов. Не смог ответить — ему самому будет неприятно», — цитирует Жириновского газета «Известия».

Лидер партии ЛДПР также обратился к родителям российских школьников с просьбой следить за питанием детей и за тем, чтобы ребята вели активный и здоровый образ жизни.