В Сирии подсчитали, сколько памятников археологии разграбили в ходе войны

Дамаск, 12 октября. «Черные копатели» и боевики антиправительственных группировок за восемь лет конфликта в Сирии уничтожили или разграбили до 10 тысяч памятников археологии. Об этом журналистам сообщил глава Генерального департамента древностей и музеев Сирийской Арабской Республики (САР) Махмуд Хамуд.

«До 10 тысяч памятников археологии, в том числе телли с культурными слоями нескольких цивилизаций, восходящими к IV тысячелетию до н.э. и ранее, уничтожено или разграблено в Сирии с начала кризиса (2011 год)», — сообщил Хамуд.

По его словам, в некоторых случаях грабители использовали бульдозеры и в поисках сокровищ уничтожали многотысячелетние культурные слои за предельно короткое время.

Термином «телль» в археологии называют образовавшиеся на месте древних поселений холмы, состоящие из остатков глинобитных строений и культурных слоев.

Ранее комитет всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) согласился изучить вопрос об исключении «старого Дамаска» из списка находящихся под угрозой исчезновения наследия.