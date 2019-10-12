Около 100 тысяч человек покинули дома из-за операции Турции на севере Сирии

Нью-Йорк, 12 октября. Около 100 тысяч местных жителей покинули свои дома после начала турецкой военной операции на севере Сирии. Об этом со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что около 100 тысяч человек уже покинули свои дома в этом районе», — заявил Дюжаррик.

По его словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека начало получать сообщения о раненых и жертвах среди гражданского населения. Дюжаррик подчеркнул, что военные операции необходимо проводить в соответствии с международным гуманитарным правом, в том числе с принципами предосторожности, разграничения и соразмерности. Гражданская инфраструктура и гражданские лица должны быть защищены от последствий военных действий, подчеркнул представитель генсека ООН.

В среду, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана и запрещенной на территории РФ террористической группировки «Исламское государство»1 на севере Сирии. Накануне Минобороны Турции заявило об уничтожении 399 террористов, сообщила «Газета.ру». Подтверждения этой информации от сирийской стороны не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.