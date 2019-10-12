Ученые связали медленную ходьбу с ранним старением мозга

Москва, 12 октября. Ученые Университета Дьюка в Северной Каролине связали медленную ходьбу с ранним старением мозга. Об это сообщил журнал JAMA.

Исследователи проанализировали данные нескольких сотен жителей Новой Зеландии в возрасте 45 лет, за здоровьем которых специалисты наблюдали с трехлетнего возраста. В результате выяснилось, что люди, у которых были плохая моторика, слабые языковые способности и низкий коэффициент интеллекта в раннем возрасте, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.

Проведенное в 45 лет МРТ показало, что у испытуемых, которые ходят медленнее, меньше плотность коры и объем головного мозга. Кроме того, у них наблюдались свидетельствующие о болезни малых сосудов признаки. Ученые подчеркивают, что полученные данные свидетельствуют о раннем старении мозга у медленно передвигающихся пациентов.

Исследователи также попросили группу из восьми человек просмотреть фотографии участников исследования и оценить их возраст. В результате выяснилось, что «тихоходы» внешне выглядели старше более быстрых испытуемых.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ученые обнаружили гены, которые отвечают за развитие психоза и депрессии. Ученые исследовали мозг мышей с подавленной и агрессивной формами поведения. В ходе исследования выяснилось, что отвечающий за настроение и реакцию ген работает активнее у агрессивных мышей. Ученые полагают, что результаты их работы в будущем помогут при создании более эффективных лекарственных препаратов от болезней нервной системы.