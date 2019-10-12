Стивен Сигал заявил, что не считает Нурмагомедова лучшим бойцом в ММА

Москва, 12 октября. Популярный американский актер Стивен Сигал высказался о российском бойце MMA, чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

По словам артиста, Нурмагомедов не является лучшим спортсменом в ММА на данный момент. Тем не менее Сигал назвал его великим бойцом, которому он не в праве давать советы.

«Я не вправе давать советы Хабибу. Он выдающийся боец и превосходен в борьбе. Но он не является моим учеником. Был бы он подопечным, я бы дал ему совет. А так — я даже не встречался с ним. Но я думаю, он великий», — сообщил в интервью RT Сигал.

Ранее Нурмагомедов рассказал, когда планирует завершить спортивную карьеру.

В интервью Первому каналу 30-летний боец рассказал, что он сможет на высоком уровне провести еще три или четыре боя. Нурмагомедов отметил, что пик физической формы его отца пришел примерно в 32-33 года.

«После 33 он (отец) чувствовал, что он уже на спаде», — сказал чемпион.

Спортсмен обратил внимание на то, что его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов пообещал, что как только увидит на тренировках сына какие-то недочеты, то моментально об этом сообщит.

В настоящее время боец MMA планирует довести количество своих побед до 30.

В минувший четверг «Газета.ру» сообщила, что первое место в обновленном сводном рейтинге бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) удерживает американский боец полутяжелого дивизиона Джон Джонс. Нурмагомедов оказался на второй строчке. Действующий чемпион в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо занимает третье место.