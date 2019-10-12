Зеленский заявил, что в Европе в шоке от поведения Порошенко

Киев, 12 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе в шоке от поведения его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко. Видео соответствующего выступления размещено на странице офиса украинского президента в Facebook.

Действующий глава государства назвал ошибкой стремление Порошенко стать лидером «нового майдана» и заявил, что президент германии Франк-Вальтер Штайнмайер и другие европейские лидеры в шоке от его действий.

«Вы видели заявления и президента Штанмайера и немецкой стороны, и французской стороны и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его риторика меняется также, как и его статус. Однако, единственное, что он забывает, что он уже не президент — не то, что он забывает, я боюсь, что он в это не верит», — заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что Порошенко выступает против разведения сил в Донбассе, так как понимает, что «формула Штайнмайера» находится в «одном ключе с тем, что обсуждается на улицах».

В прошлое воскресенье на киевской площади Независимости собрались около 10 тысяч противников «формулы Штайнмайера». В акции участвовал Петр Порошенко, сообщила «Газета.ру». Координатором протестной акции стало «Движение сопротивления капитуляции», в которое входят сторонники экс-президента Украины и националисты, отметили в издании.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера» на встрече в Минске. Документ получил нащвание по имени бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ и действующего президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. «Формула» представляет собой план по урегулированию конфликта в Донбассе. Данные меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.