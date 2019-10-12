Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Пентагон выпустил заявление после обстрела войск США в Сирии со стороны Турции

77
0 Оставить комментарий

Пентагон выпустил заявление после обстрела войск США в Сирии со стороны Турции

Вашингтон, 12 октября. Пентагон сообщил, что подвергшиеся артбострелу на севере Сирии с турецких позиций американские военные не пострадали. Об этом говорится в заявлении представителя пресс-службы Пентагона.

Инцидент произошел в районе города Кобани. В военном ведомстве подчеркнули, что среди американских войск нет погибших и пострадавших. В Пентагоне также отметили, что военные США не покинули свои позиции рядом с Кобани.

Ранее Газета.ru сообщила, что под обстрел турецких сил попал американский спецназ. По данным сайта, военные США собирались открыть ответный огонь, но после прекращения обстрела турецкой стороной отменили решение. Источник в американском военном ведомстве сообщил СМИ, что Вооруженные силы Турции должны были знать о позициях военного контингента США.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров