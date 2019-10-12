Пентагон выпустил заявление после обстрела войск США в Сирии со стороны Турции

Вашингтон, 12 октября. Пентагон сообщил, что подвергшиеся артбострелу на севере Сирии с турецких позиций американские военные не пострадали. Об этом говорится в заявлении представителя пресс-службы Пентагона.

Инцидент произошел в районе города Кобани. В военном ведомстве подчеркнули, что среди американских войск нет погибших и пострадавших. В Пентагоне также отметили, что военные США не покинули свои позиции рядом с Кобани.

Ранее Газета.ru сообщила, что под обстрел турецких сил попал американский спецназ. По данным сайта, военные США собирались открыть ответный огонь, но после прекращения обстрела турецкой стороной отменили решение. Источник в американском военном ведомстве сообщил СМИ, что Вооруженные силы Турции должны были знать о позициях военного контингента США.