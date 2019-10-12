Почти 80% опрошенных Госдумой пользователей «ВКонтакте» выступили за смертную казнь

Москва, 12 октября. Почти 80% опрошенных пользователей соцсети «ВКонтакте» выступили за отмену моратория на смертную казнь для убийц детей и педофилов. Опрос проводился на официальной странице Государственной думы в соцсети.

Днем в пятницу на странице Госдумы в во «Вконтакте» был размещен опрос. Пользователям предлагалось ответить на один вопрос: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?». По данным на 3.00 по московскому времени, в опросе приняли участие более 62,6 тысяч человек. Подавляющее число респондентов ответили «Да».

За возвращение смертной казни для педофилов выступают, согласно результатам опроса, 79,7% опрошенных пользователей социальной сети. 16,9% ответили «Нет».

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь стал актуальным после убийства в Саратове девятилетней девочки. Жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя отдать предполагаемого убийцу ребенка им на самосуд. Также прозвучали призывы вернуть в России смертную казнь.

Первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству и Михаил Емельянов в интервью Федеральному агентству новостей призвал депутата Евгения Примакова, первого призвавшего к отмене моратория, внести соответствующую инициативу на рассмотрение нижней палаты парламента.

Телеведущая Ольга Скабеева же напомнила об истории британца Тимоти Эванса, которого приговорили к смертной казни и повесили в 1949 году по обвинению в убийстве жены и ребенка. Спустя четыре года выяснилось, что преступление совершил серийный убийца Джон Кристи. Скабеева отметила, что «дело Эванса» привело к отмене смертной казни в Великобритании в 1965 году.