Группа «Кино» выступит в Москве и Петербурге спустя 30 лет

Москва, 12 октября. Группа «Кино» возвращается в оригинальном составе с двухчасовым концертом после 30 лет перерыва. Анонсирующий концерты видеоролик размещен на Youtube-канале «КИНО».

Музыканты легендарной группы не собирались вместе в течение 30 лет. Продюсером проекта выступает сын Виктора Цоя — Александр.

Концерты пройдут в 31 октября 2020 года в Ледовом дворце в Петербурге и 21 ноября 2020 года на «ВТБ арене» в Москве. Билеты поступят в продажу 31 октября текущего года.

«Это предназначается для тех, кто уже не мечтал послушать «Кино» вживую. Мы оцифровали с оригинальных многоканальных записей настоящий голос Виктора Цоя», — цитирует ролик «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Концерт дадут два басиста «Кино» разных лет Игорь Тихомиров и Александр Титов, а также бессменный гитарист группы Юрий Каспарян. В течение всего концерта будет транслироваться уникальный, посвященный жизни группы видеоархив.

Ранее российский режиссер Алексей Учитель рассказал о съемках фильма о Викторе Цое под рабочим названием «47». Он признался, что вынашивает замысел фильма более 30 лет. Началось это после гибели Цоя.

«Я думал, что со временем история заглохнет, но получилось наоборот. Картина в каком-то смысле рассказывает, почему человек остается в памяти и его влияние только усиливается», — рассказал режиссер.

Учитель признается, что заново открывает для себя творчество музыканта. Именно в простоте и незамысловатости стихов «кроется тайна» Цоя, считает режиссер.

По его словам, в новом фильме Цоя в обычном понимании не будет. Но создатели сохранят его присутствие: в музыке, локациях, диалогах героев.