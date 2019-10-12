Возросло число жертв трагедии в керченском колледже 

Керчь, 12 октября. Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21: после продолжительного лечения скончалась раненая педагог, сообщил РИА Новости и.о. директора колледжа Денис Колесник.

«У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась Грищенко Ольга Николаевна… Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась», — сообщил Колесник РИА Новости.

Грищенко много лет проработала в колледже, преподавала экономические дисциплины.

Студент четвертого курса Владислав Росляков устроил массовое убийство в Керченском политехническом колледже 17 октября. Он расстрелял студентов и преподавателей, а также взорвал самодельную бомбу. В результате трагедии 21 человек погиб, более 50 получили ранения. Росляков свел счеты с жизнь на втором этаже учебного заведения. Покончив с собой, Росляков стал 22-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают.

Позднее стало известно, что Рослякова кремировали и похоронили под чужой фамилией. Его бабушке собрали более 100 тыс. руб. «люди, неравнодушные к семейной трагедии». В письме они назвали внука женщины «жертвой жизненных обстоятельств».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин позднее рассказала, что Росляков устроил стрельбу в колледже в связи с унижением со стороны одноклассников. По его словам, «керченского стрелка» постоянно унижали на почве имущественного положения.