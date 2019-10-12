Комиссия по ценным бумагам США подала срочный иск к Telegram Group Inc

Вашингтон, 12 октября. Комиссия по ценным бумагам и биржам США через суд потребовала не допустить ICO (Initial coin offering, «первичное предложение монет») Telegram Group Inc на американском рынке. Об этом говорится в опубликованном в субботу на сайте ведомства сообщении.

«Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила, что подала срочный иск и получила временный ограничивающий ордер в отношении двух офшорных компаний, предположительно без регистрации предлагающих действующие цифровые токены в США и за рубежом, что позволило привлечь 1,7 миллиарда долларов инвестиционных средств», — сообщило ведомство.

В документе говорится, что компания начала привлекать средства в январе 2018 года на разработку мессенджера Telegram и блокчейна Telegram Open Network (TON). В общей сложности 171 первичному покупателю по сниженной цене было продано около 2,9 миллиарда цифровых токенов Gram. Миллиард токенов компания продала 39 американским покупателям.

В комиссии отметили, что свои Gram заказчики должны были получить при запуске блокчейна не позднее 31 октября текущего года. В ведомстве считают, что выпускающие криптовалюту компании не зарегистрировали должным образом предложения о продаже и саму продажу токенов, чем нарушили Закон о ценных бумагах США.

Комиссия требует признания факта нарушения и наложения на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc штрафных санкций с взысканием полученных ими средств и процентов с них.

Telegram сообщал о разработке собственной криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) в 2018 году. В феврале копания привлекла 1,7 миллиарда долларов от 200 инвесторов за два закрытых раунда.